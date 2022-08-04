Breidablik-Medipol Başakşehir maçından notlar - Son Dakika
Üye Girişi

Breidablik-Medipol Başakşehir maçından notlar

04.08.2022 21:53
Breidablik-Medipol Başakşehir maçından notlar

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İzlanda temsilcisi Breidablik'e konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, İsrail ekibi Maccabi Netanya ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İzlanda temsilcisi Breidablik'e konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, İsrail ekibi Maccabi Netanya ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, Lucas Lima, Junior Caiçara, Mahmut Tekdemir ve Serdar Gürler'in yerine, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç ve Ömer Ali Şahiner'e ilk 11'inde şans verdi.

Medipol Başakşehir, sahaya Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Deniz Türüç, Aleksic, Ömer Ali Şahiner, Münir ve Okaka??????? ilk 11'iyle çıktı.

Turuncu-lacivertli takımda Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Alexandru Epureanu, Serdar Gürler, Batuhan Çelik, Patryk Szysz, Mahmut Tekdemir, Enzo Crivelli, Muhammet Arslantaş, Ahmet Touba, Lucas Lima ve Junior Çaiçara ise yedekler arasında yer aldı.

Hava sıcaklığı 10 derecenin altında

Breidablik ile Medipol Başakşehir arasında İzlanda'nın Kopavogur şehrinde yapılan müsabaka, soğuk bir havada oynandı.

Gündüz ortalama 13 derece civarında olan sıcaklık, maç saatinde 10 derecenin altına düştü.

Tribünler büyük ölçüde doldu

Medipol Başakşehir'in İzlanda ekibi Breidablik ile karşı karşıya geldiği Kopavogsvöllur Stadı büyük ölçüde doldu.

Kopavogur şehrinin 1700 kişi kapasiteli Kopavogsvöllur Stadı'ndaki mücadeleyi yaklaşık 1500 futbolsever izledi.

YORUMLAR
500
Breidablik-Medipol Başakşehir Breidablik-Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir, Breidablik maçına hazır Medipol Başakşehir, Breidablik maçına hazır
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Emre Belözoğlu, Başakşehir, İzlanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Breidablik-Medipol Başakşehir maçından notlar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:43 Melih Gökçek'ten 50 ay sonra geri alınabilmişti! ABB, zırhlı cipi 3 milyon 650 bin TL'ye sattı
20:25 Turizm sektörü ara eleman sıkıntısıyla boğuşuyor! 15 bin lira maaşla çalışacak personel bulunmuyor
20:23 Fenerbahçe maçının en çok konuşulan anı oldu! Tribünleri gören Jorge Jesus çok etkilendi
19:51 İYİ Parti lideri Akşener'den ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'a çağrı: Samimiyseniz mülakat sistemini de kaldırın
19:51 Ordu sahiline vuran Rus yapımı mayın tetikleyicisi vatandaşlar tarafından bulundu! İmha çalışmaları sürüyor
19:44 Eski Almanya Başbakanı Schröder'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Arabuluculuk girişimini iyi buldum
19:37 Sevilla, sosyal medya paylaşımıyla sarı-kırmızılı taraftarı sinirlendirdi: Teşekkürler, Galatasaray
19:03 KPSS ile personel alım sürecini İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: Yeni takvime göre güncellenecek
18:48 Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Daniele Rugani, Türkiye'ye gelmek istemiyor!
18:04 YAŞ kararıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Ercüment Tatlıoğlu FETÖ kumpasına uğramış ve beraat etmiş!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 21:53:31. #1.11#
SON DAKİKA: Breidablik-Medipol Başakşehir maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement