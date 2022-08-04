Konyaspor, Liechtenstein ekibi Vaduz ile 1-1 berabere kaldı! Rövanş maçı Konya'da yapılacak - Son Dakika
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Konyaspor, Liechtenstein ekibi Vaduz ile 1-1 berabere kaldı! Rövanş maçı Konya'da yapılacak

04.08.2022 23:01
Konyaspor, Liechtenstein ekibi Vaduz ile 1-1 berabere kaldı! Rövanş maçı Konya'da yapılacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasında Konyaspor, deplasmanda Vaduz ile 1-1 berabere kaldı. Konyaspor'a deplasmanda avantajı getiren golü 89. dakikada Muhammet Demir attı. Temsilcimiz, Liechtenstein ekibi ile rövanş maçını 11 Ağustos Perşembe günü Konya'da yapacak.

Vaduz ile Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Rheinpark Stadion'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

SASERE, KONYASPOR'U YIKTI

Maçın başından sonuna kadar topun hakimi olan Konyaspor, 2 kez direğe takıldı. Ender gelişen Vaduz ataklarından birinde 72. dakikada Sasere skoru 1-0'a getirdi. Baskılarını sürdüren temsilcimiz 88. dakikada Muhammet Demir ile beraberliği yakaladı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Konyaspor, Konferans Ligi'nde Liechtenstein ekibi Vaduz ile 1-1 berabere kaldı

RÖVANŞ 11 AĞUSTOS'TA

Temsilcimiz Vaduz ile 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşını 11 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynayacak.

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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi Konya haberi | UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Arabam.com Konyaspor, deplasmanda Lihtenştayn ekibi Vaduz'la 1-1 berabere kaldı. Konya haberi | UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Arabam.com Konyaspor, deplasmanda Lihtenştayn ekibi Vaduz'la 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, Liechtenstein ekibi Vaduz ile 1-1 berabere kaldı! Rövanş maçı Konya'da yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konyaspor, Liechtenstein ekibi Vaduz ile 1-1 berabere kaldı! Rövanş maçı Konya'da yapılacak - Son Dakika
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