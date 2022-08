Medipol Başakşehir-Breidablik maçının ardından

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk ettiği İzlanda ekibi Breidablik'i 3-0 yenen Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sözer, "Her maçımızı kazanmak istiyoruz. Kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz. Bugün mutluyuz, çok güzel oynadık, tüm takımı tebrik etmek gerek. İlk 11'deki ve sonradan girenler çok iyiydi, her an maçı domine ettik, çok pozisyon yakaladık. İkinci devre iyi oyunumuzu sürdürdük, hızlı bir oyunla çok pozisyona girdik. 3-0 galibiyetle maçı kazandık ve tur atladık." ifadelerini kullandı.

Erdinç Sözer, play-off turundaki Antwerp eşleşmesi hakkında ise "Antwerp liginde 3'te 3 yaptı ama Antwerp öncesi Konya maçımız var. Nefes alıp yarın Anwerp'e hazırlanmaya başlayacağız. Turdan tura geçince rakipler daha kuvvetli oluyor. Amacımız bu iyi rakiplere karşı oynamak, gruplara kalmak. Bu Emre hocanın ve takımın hedefi. İnşallah turu atlarız." değerlendirmesinde bulundu.

Sözer, "Başakşehir'in bu sezon ligdeki hedefi şampiyonluk olacak mı?" sorusuna "İnşallah bu futbolla devam edersek her şey olabilir. Geldiğimiz günden bu yana pas oyun sistemi üzerinden, Emre hocanın beklentisiyle her zaman çalışıyoruz. Kadromuzu her maç değiştiriyoruz. 90-95 dakika maçı domine ettik ve çok keyifli bir galibiyet elde ettik." yanıtını verdi.