Başakşehir ile Rigas Skola, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. hafta maçında Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 3-0 kazandı. Karşılaşma sonrası Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun neden basın toplantısına çıkmadığı belli oldu.
Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Deniz Türüç, 45 ve 72. dakikalarda Stefano Okaka kaydetti. Bu sonuçla Başakşehir 4. maçlar sonunda 10 puana yükseldi ve gruptan ilk iki sırada çıkmayı garantiledi. Temsilcimiz, Fiorentina ile oynayacağı bir sonraki maç gruptan lider çıkmak adına büyük önem taşıyor.
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kan şekerindeki düşüş nedeniyle Rigas maçının ardından basın toplantısına katılmadı.
Son Dakika › Spor › Emre Belözoğlu, kan şekeri düşünce Rigas Skola maçından sonra yapılan basın toplantısına katılamadı - Son Dakika