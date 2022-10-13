Emre Belözoğlu, kan şekeri düşünce Rigas Skola maçından sonra yapılan basın toplantısına katılamadı - Son Dakika
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Emre Belözoğlu, kan şekeri düşünce Rigas Skola maçından sonra yapılan basın toplantısına katılamadı

13.10.2022 22:38

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. hafta mücadelesinde Başakşehir, sahasında Rigas Skola'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla gruptan çıkmayı garantileyen temsilcimizde teknik direktör Emre Belözoğlu karşılaşmadan sonra kan şekerinin düşmesi sebebiyle basın toplantısına katılmadı. Genç çalıştırıcıya sosyal medyada geçmiş olsun mesajları yağdı.

Başakşehir ile Rigas Skola, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. hafta maçında Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 3-0 kazandı. Karşılaşma sonrası Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun neden basın toplantısına çıkmadığı belli oldu.

BAŞAKŞEHİR TURLADI

Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Deniz Türüç, 45 ve 72. dakikalarda Stefano Okaka kaydetti. Bu sonuçla Başakşehir 4. maçlar sonunda 10 puana yükseldi ve gruptan ilk iki sırada çıkmayı garantiledi. Temsilcimiz, Fiorentina ile oynayacağı bir sonraki maç gruptan lider çıkmak adına büyük önem taşıyor.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN KAN ŞEKERİ DÜŞTÜ

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kan şekerindeki düşüş nedeniyle Rigas maçının ardından basın toplantısına katılmadı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Emre Belözoğlu, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu, kan şekeri düşünce Rigas Skola maçından sonra yapılan basın toplantısına katılamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emre Belözoğlu, kan şekeri düşünce Rigas Skola maçından sonra yapılan basın toplantısına katılamadı - Son Dakika
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