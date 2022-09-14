Medipol Başakşehir, Fiorentina maçına hazır - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, Fiorentina maçına hazır

14.09.2022 20:12
Medipol Başakşehir, Fiorentina maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında yarın İtalya ekibi Fiorentina'yı ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında yarın İtalya ekibi Fiorentina'yı ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmasıyla sürdü.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

İdmanda dinlendirilen kaptan Mahmut Tekdemir yer almadı. Hastalığını atlatan Mesut Özil ise antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Medipol Başakşehir ile Fiorentina arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 22.00'de başlayacak.

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fatih Terim Stadı, Başakşehir, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Fiorentina maçına hazır - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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