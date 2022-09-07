Medipol Başakşehir, Hearts maçına hazır - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, Hearts maçına hazır

07.09.2022 20:36
Medipol Başakşehir, Hearts maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında yarın İskoçya'nın Hearts ekibine konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında yarın İskoçya'nın Hearts ekibine konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Edinburgh'daki Tynecastle Park Stadı'nda teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmasıyla sürdü.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Hearts ile Medipol Başakşehir arasında Tynecastle Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 19: 45'te başlayacak.

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Medipol Başakşehir kafilesi Hearts maçı için İskoçya'da Medipol Başakşehir kafilesi Hearts maçı için İskoçya'da
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Emre Belözoğlu, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Hearts maçına hazır - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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