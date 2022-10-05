RFS-Medipol Başakşehir maçına doğru - Son Dakika
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RFS-Medipol Başakşehir maçına doğru

05.10.2022 19:53

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın Letonya ekibi RFS'ye konuk olacak Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, kendi oyunlarını sahaya yansıtarak kazanmak istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın Letonya ekibi RFS'ye konuk olacak Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, kendi oyunlarını sahaya yansıtarak kazanmak istediklerini söyledi.

Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren ve Letonya'ya gelemeyen teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yerine basın toplantısına katılan Erdinç Sözer, takımın savunma oyuncularından Junior Caiçara'nın da katıldığı basın toplantısında açıklamada bulundu.

Skonto Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Sözer, galibiyetlere devam etmek istediklerini belirterek, "Güzel bir maç bizi beliyor. Öncelikle Emre hocaya 'geçmiş olsun' diyoruz. İnşallah iyileşir ve yarın bize katılabilir. Hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam etmek istiyoruz. İyi başladık ve iki galibiyetle güzel bir yol açtık." dedi.

Takımı en iyi şekilde yarınki maça hazırlayacaklarını kaydeden Sözer, "Karşımızda iyi bir rakip var. Kendi liginde 3. sırada olan kuvvetli bir takım. Fizik gücü yüksek oyuncuları var, duran toplarda dikkatli olmalıyız. Her zamanki oyunumuzu sahaya yansıtmak ve kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdinç Sözer, kadroda değişiklikler yapabileceklerini de aktararak, "Kadromuza güvenimiz var. Yine bazı değişiklikler olabilir. Her zamanki gibi o istek ve motiveyle maça başlamak ve bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Caiçara: "Duran toplanda dikkatli olmalıyız"

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Junior Caiçara da zorlu bir rakibe karşı oynayacaklarını belirterek, "Geçen sene iyi işler çıkaran ve liginde şampiyon olan bir takıma kaşı oynayacağız. Uzun oyunculardan oluşan bir takım, duran toplarda dikkatli olmalıyız. Saha içinde mental ve taktik anlamında iyi olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Caiçara, havanın soğuk olmasının kendilerini olumsuz etkilemeyeceğinin altını çizerek, "Saha dışı etmenlerin bizim takımımızı etkilediğini söyleyemem. Bu şekilde olması, sıcak olmasından daha iyidir. Yüzde yüz hazır olmamız gerekiyor, onlar iyi hazırlandı. Biz de onları iyi analiz ettik. Önemli olan saha içinde hazır olmak." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor RFS-Medipol Başakşehir maçına doğru - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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