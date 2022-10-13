UEFA Avrupa Konferans Ligi: Ballkani: 1 Sivasspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Ballkani: 1 Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

13.10.2022 22:48
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Ballkani: 1 Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. hafta maçında DG Sivasspor deplasmanda Kosova ekibi Ballkani ile karşılaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. hafta maçında DG Sivasspor deplasmanda Kosova ekibi Ballkani ile karşılaştı. Mücadele Sivasspor'un 2-1 galibiyeti ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Krasniqi, sol çaprazdan ceza sahasına girerek kaleci Ali Şaşal ile karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti. Kaleci Ali gole izin vermedi.

60. dakikada ev sahibi ekipte Korenica, hafif sağ çaprazda ceza sahasının uzağından kaleye vurdu, kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

69. dakikada Sivasspor'da Gradel sol kanattan korneri kullandı, kaleci topu yumrukladı. Kısa düşen topa N'Jie sağ çaprazdan vurdu, savunmaya çarptı. Caner dönen topu tamamlamaya çalıştı ancak isabet etmedi.

72. dakikada Gradel sol çaprazda rakibinden sıyrıldı ve topu ortaladı. Hakan penaltı noktasının gerisinden kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

81. dakikada Gradel ceza sahası sol çaprazdan topu dışarı doğru çıkardı ve Uğur topa sert vurdu. Angielski, altı pas önünde ayağının içiyle dokunarak topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Fadil Vokrri

Hakemler: Manuel Schuettengruber xxx, Roland Brandner xxx, Robert Steinacher xxx

Ballkani: Frasheri xx, Thaci xxx, Potoku xx (Kapra dk. 88 ?), Thaqi xx, Dellova xx, Korenica xx (Zarubica dk. 87 ?), Emerllahu xx, Rrahmani xx (Berisha dk. 88 ?), Zyba xx (Kuc dk. 76 x), Krasniqi xx (Lucas dk. 88 ?), Jashanica xx

Yedekler: Balaj, Ljuljanovic, Sinani, Shala, Maksutaj, Bekteshi

Teknik Direktör: Ilir Daja

Sivasspor: Ali Şaşal xx, Murat xx (N'Jie dk. 55 xx), Uğur xx, Goutas xx (Appindangoye dk. 55 xx), Caner xx, Charisis xx (Hakan dk. 55 xxx), Robin xx, Sabia xx, Gradel xx, Erdoğan xx, Yatabare xx (Angielski dk. 67 xxx)

Yedekler: Baver, Muammer, Kaan, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Armend Thaçi (dk. 36) (Ballkani), Hakan Arslan (dk. 72), Karol Angielski (dk. 81) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Erdoğan, Charisis, Murat (Sivasspor) - SİVAS

YORUMLAR
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Sivasspor'da Karol Angielski gol sayısını 2'ye çıkardı Sivasspor'da Karol Angielski gol sayısını 2'ye çıkardı Ballkani-Sivasspor maçına doğru - Rıza Çalımbay Ballkani-Sivasspor maçına doğru - Rıza Çalımbay
Kaynak: İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Sivasspor, Kosova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi: Ballkani: 1 Sivasspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Konferans Ligi: Ballkani: 1 Sivasspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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