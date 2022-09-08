Köln Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nice ile oynayacağımız maç, tribündeki taraftar grupları arasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle ne yazık ki ertelenmiştir. UEFA, güvenlik toplantısı yapıyor. Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Nice-Köln maçı taraftar olayları nedeniyle ertelendi - Son Dakika

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