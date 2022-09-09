Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, sosyal medya hesabından, maç öncesi kentin sokaklarına atılmış çöp ve boş şişeleri paylaşarak, "Köln taraftarının medeni olmayan skandal davranışlarını ve kendilerini cömert, kardeşçe karşılayan kentte yaptıkları saygısızlığı esefle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Nice-Köln maçı öncesinde çıkan olaylarda 2'si ağır 18 kişi yaralandı - Son Dakika

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