Nice-Köln maçı öncesinde çıkan olaylarda 2'si ağır 18 kişi yaralandı - Son Dakika
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Nice-Köln maçı öncesinde çıkan olaylarda 2'si ağır 18 kişi yaralandı

09.09.2022 00:02
Nice-Köln maçı öncesinde çıkan olaylarda 2'si ağır 18 kişi yaralandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'ndaki Nice-Köln maçı öncesi iki takımın taraftarları arasında çıkan olaylarda 18 kişi yaralandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'ndaki Nice-Köln maçı öncesi iki takımın taraftarları arasında çıkan olaylarda 18 kişi yaralandı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, yerel saatle 18.45'te başlaması planlanan Nice-Köln maçı öncesi tribünlerdeki taraftarlar arasında yaşanan kavgalar nedeniyle 2'si ağır toplam 18 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Haberde, tribünde 5 metre yükseklikten düşerek yaralanan bir kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

8 bin Köln taraftarının statta takımlarına destek verdiği maç, çıkan olaylar nedeniyle önce ertelendi. UEFA'nın güvenlik toplantısının ardından alınan kararla 1 saat geç başlayan mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, sosyal medya hesabından, maç öncesi kentin sokaklarına atılmış çöp ve boş şişeleri paylaşarak, "Köln taraftarının medeni olmayan skandal davranışlarını ve kendilerini cömert, kardeşçe karşılayan kentte yaptıkları saygısızlığı esefle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Estrosi, kentte zarar gören kamusal alanlara ve temizliğe ilişkin faturayı Köln Kulübüne göndereceğini bildirdi.

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nice-Köln maçı öncesinde çıkan olaylarda 2'si ağır 18 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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