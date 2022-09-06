Slavia Prag, Sivas'a geldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında Sivasspor ile karşılaşacak olan Slavia Prag, özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na ulaştı. Kafiledekiler, pasaport işlemlerinin ardından kendilerine tahsis edilen otobüsle havalimanından ayrılarak kamp yapacağı otele geçti. Slavia Prag, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın akşam müsabakanın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu 'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: DHA

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