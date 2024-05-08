UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Finalistler Belli Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Finalistler Belli Olacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi\'nde Finalistler Belli Olacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge-Fiorentina ve Olympiakos-Aston Villa maçlarıyla yarı final aşaması tamamlanacak. Fiorentina, Club Brugge'e konuk olurken, Olympiakos ise Aston Villa'yı ağırlayacak. Final maçı ise 29 Mayıs'ta Atina'da oynanacak.

08.05.2024 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler, bugün ve yarın yapılacak maçların ardından belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun yarı finalinde Club Brugge-Fiorentina ve Olympiakos-Aston Villa maçları yapılacak.

İlk maçta 3-2 galip gelen İtalya temsilcisi Fiorentina'nın Belçika ekibi Club Brugge'e konuk olacağı rövanş karşılaşmasında FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Karşılaşma, Brugge kentindeki Jan Breydel Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak.

Yunanistan'ın Olympiakos takımı ise ilk maçı 4-2 kazandığı yarı final rövanşında İngiltere ekibi Aston Villa'yı ağırlayacak. Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda yapılacak mücadele, yarın TSİ 22.00'de oynanacak. İki müsabaka da EXXEN'den naklen yayımlanacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde final heyecanı, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşanacak.

Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Halil Umut Meler, Club Brugge, Konferans, Brugge, Exxen, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Finalistler Belli Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den! Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi
10:56 Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti Yarın ilk derse girmeyecekler Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler
10:40 Trump’la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı Trump'la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
09:48 İstanbul’da faciadan dönüldü İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı
11:55 Akbank müşterileri ayaklandı “Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi“ iddiası Akbank müşterileri ayaklandı! "Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi" iddiası
11:50 Hayvanat bahçesinde ’panda’ olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı Hayvanat bahçesinde 'panda' olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı
11:42 Mark Ruffalo, Gazze’deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu Mark Ruffalo, Gazze'deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu
11:30 “Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor“ diyerek itfaiyeye ihbarda bulundu "Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor" diyerek itfaiyeye ihbarda bulundu
11:22 Nagehan Alçı, stüdyoyu kahkahaya boğdu “Rasim’den neler çektim“ Nagehan Alçı, stüdyoyu kahkahaya boğdu! "Rasim'den neler çektim"
11:09 Ankara’da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü Ankara'da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü
11:04 İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 12:26:51. #1.12#
SON DAKİKA: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Finalistler Belli Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement