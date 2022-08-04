Fenerbahçe-Slovacko

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile Çekya temsilcisi Slovacko arasında yapılacak ilk maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Kaynak: AA

Bruno Alves, Fenerbahçe, Portekiz, Spor, Son Dakika

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