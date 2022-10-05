Fenerbahçe, AEK Larnaca maçına hazır - Son Dakika
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Fenerbahçe, AEK Larnaca maçına hazır

05.10.2022 17:04

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında yarın Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında yarın Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği aktarıldı.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Wilian Arao, tedbir amaçlı katılmadı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sarı-lacivertliler, yarın saat 22.00'de AEK Larnaca'yı konuk edecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, AEK Larnaca maçına hazır - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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