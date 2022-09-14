Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 248. maçına Rennes karşısında çıkıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 248. maçına Rennes karşısında çıkıyor

14.09.2022 09:16
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 248. maçına Rennes karşısında çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında yarın Fransa'nın Rennes takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 248. karşılaşmasına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında yarın Fransa'nın Rennes takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 248. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 247 müsabakada 91 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 314 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 359 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
UEFA Kupası541810267291
UEFA Avrupa Ligi7538211610772
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası3394203070
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme341211114839
UEFA Şampiyonlar Ligi40116234270
Avrupa Kupa Galipleri Kupası93151111
UEFA Avrupa Konferans Ligi200246
TOPLAM2479153103314359

Kupa 2'de 130. maç

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 130. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 129 müsabakada 56 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 179 gol gönderirken, kalesinde 163 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 75 maça çıktı. Bu müsabakalarda 38 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 107 gol atarken, 72 gol yedi.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Rennes'e konuk olacak Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Rennes'e konuk olacak UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı
Kaynak: AA

Fenerbahçe, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 248. maçına Rennes karşısında çıkıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 248. maçına Rennes karşısında çıkıyor - Son Dakika
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