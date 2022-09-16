Rennes ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Gruvu ikinci maçında Roazhon Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe henüz 7. dakikada Michy Batshuayi ile yakaladığı net fırsatta golü bulamadı. Fransız ekibinin ilk yarı da isabetli şutu bulunmazken takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.
Mücadelenin ikinci yarısına Rennes daha etkili başlarken, 52. dakikada Terrier ve 54. dakikada Majer'in golleriyle farkı bir anda 2'ye çıkardı. Temsilcimizde İrfan Can Kahveci ile farkı 1'e indirdi.Fransız ekibinde 83. dakikada Traore'nin kırmızı kart görmesi sonrası baskısını artıran sarı-lacivertliler aradığı golü 90+2. dakikada Valencia ile penaltıdan buldu. Mücadele 2-2 sona erirken sarı-lacivertliler puanını 4'e yükseltti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe pes etmedi! Rennes deplasmanından puanı 90+2'de kopardı - Son Dakika