Fenerbahçe pes etmedi! Rennes deplasmanından puanı 90+2'de kopardı - Son Dakika
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Fenerbahçe pes etmedi! Rennes deplasmanından puanı 90+2'de kopardı

16.09.2022 00:02

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Fransa'nın Rennes takımına konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta 90+2'de Valencia'nın penaltısıyla puanı kaptı. Sarı-lacivertlilerin diğer golünü İrfan Can kaydetti. Puanını 4 yapan Fenerbahçe, 2. sırada yer alırken aynı puandaki Rennes ise averajla lider durumda.

Rennes ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Gruvu ikinci maçında Roazhon Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

BATSHUAYI ÇOK NET KAÇIRDI

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe henüz 7. dakikada Michy Batshuayi ile yakaladığı net fırsatta golü bulamadı. Fransız ekibinin ilk yarı da isabetli şutu bulunmazken takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

VALENCIA GALİBİYETİ GETİRDİ

Mücadelenin ikinci yarısına Rennes daha etkili başlarken, 52. dakikada Terrier ve 54. dakikada Majer'in golleriyle farkı bir anda 2'ye çıkardı. Temsilcimizde İrfan Can Kahveci ile farkı 1'e indirdi.Fransız ekibinde 83. dakikada Traore'nin kırmızı kart görmesi sonrası baskısını artıran sarı-lacivertliler aradığı golü 90+2. dakikada Valencia ile penaltıdan buldu. Mücadele 2-2 sona erirken sarı-lacivertliler puanını 4'e yükseltti.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe pes etmedi! Rennes deplasmanından puanı 90+2'de kopardı - Son Dakika
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