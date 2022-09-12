Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri 'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Rennes, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Rennes maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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