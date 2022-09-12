Fenerbahçe'de Rennes maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Rennes maçı hazırlıkları sürüyor

12.09.2022 17:40
Fenerbahçe'de Rennes maçı hazırlıkları sürüyor

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ikinci haftasında 15 Eylül Perşembe günü Fransa temsilcisi Rennes'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ikinci haftasında 15 Eylül Perşembe günü Fransa temsilcisi Rennes'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Rennes maçının hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: AA

Fenerbahçe, Rennes, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Rennes maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Rennes maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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