Kafilede, Kızılyıldız Futbol Kulübü Başkanı Svetozar Mijailovic ile bazı yöneticiler de yer aldı.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız, Trabzon'a geldi - Son Dakika

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