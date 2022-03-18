UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

18.03.2022 15:50
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA'nın merkezinde yapıldı. Çekilen kura ile Avrupa Ligi'nde son 8 takım arasında oynanacak ve çıkacak sonuçlara göre oluşacak yarı final müsabakalarının eşleşmeleri de belirlenmiş oldu. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları 7 Nisan - 14 Nisan tarihleri arasında oynanacak.

Çekilen kura sonucu çeyrek finalde oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Eintracht Frankfurt - Barcelona

RB Leipzig - Atalanta

West Ham United - Olimpik Lyon

Braga - Rangers

Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri ise şöyle olacak:

RB Leipzig - Atalanta/ Braga - Rangers

West Ham United - Olimpik Lyon/ Eintracht Frankfurt - Barcelona - İSTANBUL

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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