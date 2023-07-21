UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Kadrosu Belli Oldu - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Kadrosu Belli Oldu

21.07.2023 16:24

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki kadrosunda Fernando Muslera, Batuhan Ahmet Şen, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Mathias Ross, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir ve Barış Alper Yılmaz yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızılılarda, kritik maçın kafilesine yeni transferler Angelino ve Halil Dervişoğlu da yer alıyor.

GALATARASAY'IN ZALGIRIS KADROSU

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.

UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, kadroda yer alan futbolcular şöyle:

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Kadrosu Belli Oldu - Son Dakika
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