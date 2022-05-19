UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Eintracht Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Alman ekibi Eintracht Frankfurt , İskoçya temsilcisi Rangers 'ı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada penaltılar sonucunda 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu.UEFA Avrupa Ligi Final karşılaşmasında Eintracht Frankfurt ile Rangers, İspanya 'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 57'nci dakikada Rangers, Joe Aribo'nun golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Frankfurt, 69'uncu dakikada Rafael Santos Borre'nin golüyle karşılaşmada skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadelede 15'er dakikalık iki uzatma bölümüne geçildi. Uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Eintracht Frankfurt, kupayı müzesine götürmeyi başardı. Alman ekibinde Lenz, Hrustic, Kamada, Kostic ve Santos Borre penaltı atışlarını gole çevirdi. Rangers'da ise Tavernier, Davis, Arfield, Roofe penaltı vuruşunda hata yapmazken Ramsey, penaltı atışından yararlanamadı.FRANKFURT GELECEK SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Eintracht Frankfurt, 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Alman ekibi son olarak 1959-1960 sezonunda o dönem "Avrupa Kupası" adıyla düzenlenen organizasyonda yer almış ve finale yükselme başarısı göstermişti. Alman ekibi finalde ise Real Madrid 'e 7-3 mağlup olmuştu.FENERBAHÇE'NİN GRUBUNDA YER ALMIŞTIUEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Eintracht Frankfurt, grup aşamasında Fenerbahçe ile aynı grupta yer almıştı. Fenerbahçe ile Alman ekibi arasında oynanan iki karşılaşma da 1-1 sonuçlanmış ve Frankfurt grubu 3 galibiyet 3 beraberlik ile 12 puan toplayarak lider tamamlamıştı.OLIVER GLASNER: OYUNCULARIMIN BU SEZON YAPTIKLARINI ANLATACAK KELİME BULAMIYORUM

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner, UEFA kulüp organizasyonlarında Ernst Happel'in ardından kupa kazanma başarısı gösteren 2. Avusturyalı teknik direktör olmayı başardı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Glasner, başardıkları şeyin inanılmaz olduğunu vurguladı. Avusturyalı teknik adam, "Avrupa'daki 13. maçımızdı ve hiçbirini kaybetmedik. Bugün geriden geldik, bu yüzden çocukların bugün ve bu sezon yaptıklarını anlatacak kelime bulamıyorum ve çoğu zaman beni yanıltmıyorlar. Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni düşündüm mü? Hayır. Gelecek hakkında asla konuşmam çünkü önümüzdeki aylarda ne olacağını bilmiyoruz. Oyunculara harika bir yolculuk yaptığımızı ve bu yolculuğun Sevilla'da değil, yarın eve kupayla döndüğümüzde bitmesi gerektiğini söyledim" ifadelerini kullandı.

- İstanbul