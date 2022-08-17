Sivasspor'un Malmö kadrosu belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor'un Malmö kadrosu belli oldu

17.08.2022 09:57
Sivasspor'un Malmö kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu ilk maçında İsveç temsilcisi Malmö ile mücadele olacak DG Sivasspor'da kamp kadrosu açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu ilk maçında İsveç temsilcisi Malmö ile mücadele olacak DG Sivasspor'da kamp kadrosu açıklandı. Kafilede Murat Paluli yer almadı.

Sivasspor'un eleme turu ilk maçında Malmö ile oynayacağı müsabakanın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı bulunan Murat Paluli kamp kadrosunda yer almadı.

Sivasspor'un Malmö kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:

" Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Robin Yalçın, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Isaac Cofie, Kader Keita, Fredrik Ulvestad, Kerem Atakan Kesgin, Hakan Arslan, Charisis, Clinton N'Jie, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Mustapha Yatabare, Leke James, Karol Angielski." - SİVAS

YORUMLAR
500
Malmö Sivasspor maç programı belli oldu Malmö Sivasspor maç programı belli oldu Sivasspor'da, Malmö maçı hazırlıkları başladı Sivasspor'da, Malmö maçı hazırlıkları başladı
Kaynak: İHA

Sivasspor, Malmö, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'un Malmö kadrosu belli oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:44 Fatih Erbakan'dan "kalp krizi" çıkışı: Yerli ve yabancı uzmanlar, rahatsızlıkların mRNA aşıları sebebiyle olabileceğini ifade ediyor
09:49 Adana'da sulama kanalı faciası! Aynı noktadan 4 günde 3 ceset çıkarıldı
09:28 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan sol beke transfer talebi
09:14 Yaylara düşen çocuğun imdadına son anda demiryolu çalışanı yetişti
08:43 Yeni gelin Petek Dinçöz'den nikah masasından kalkar kalkmaz soyadı hamlesi geldi
08:43 Başkentte bıçak ve silah kullanılan kavga korku dolu anlara neden oldu
08:10 Bakan Fatih Dönmez cevapladı! Sabit yaz saati uygulaması devam edecek mi?
08:36 Drift yapıp tartıştığı aracın camlarını yumruklayan kamyonet şoförüne ceza yağdı
04:03 23. yıl dönümünde Marmara depreminde hayatını kaybedenler karanfillerle anıldı
01:54 14 yaşındaki çocuk tartıştığı yengesini pompalıyla öldürüp kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 09:58:21. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor'un Malmö kadrosu belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement