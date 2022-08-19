Fenerbahçe, deplasmanda Austria Wien'i 2-0 mağlup etti! - Son Dakika
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Fenerbahçe, deplasmanda Austria Wien'i 2-0 mağlup etti!

19.08.2022 00:03

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Austria Wien'i 2-0 mağlup etti. Temsilcimize galibiyeti getiren golleri Joshua King ve Serdar Dursun kaydetti. Norveçli yıldız bu maçta fileleri havalandırarak aynı zamanda Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki 100. golüne imza atmış oldu.

Austria Wien ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Generali Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fenerbahçe, 2-0 kazanarak avantajın sahibi oldu.

SERDAR DURSUN SKORU BELİRLEDİ

Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde bulunduran Fenerbahçe maça adeta golle başladı. Temsilcimizde 8. dakikada Joshua King fileleri havalandırarak, sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçti. Austria Wien'de ise 83. dakikada Lucas Galvao ikinci sarıdan kırmızı görerek oyun dışında kaldı. 89. dakikada Serdar Dursun ise skoru belirleyen golü attı. kazandı.

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RÖVANŞ 25 AĞUSTOS'TA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile rövanş maçını 25 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynayacak.

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Joshua King, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, deplasmanda Austria Wien'i 2-0 mağlup etti! - Son Dakika


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