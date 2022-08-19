Fenerbahçe, deplasmanda Austria Wien'i 2-0 mağlup etti!

Austria Wien ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Generali Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fenerbahçe, 2-0 kazanarak avantajın sahibi oldu.
Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde bulunduran Fenerbahçe maça adeta golle başladı. Temsilcimizde 8. dakikada Joshua King fileleri havalandırarak, sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçti. Austria Wien'de ise 83. dakikada Lucas Galvao ikinci sarıdan kırmızı görerek oyun dışında kaldı. 89. dakikada Serdar Dursun ise skoru belirleyen golü attı. kazandı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile rövanş maçını 25 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynayacak.
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