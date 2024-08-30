UEFA Avrupa Ligi play-off turunda tur atlayan takımlar belli oldu

Spor

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş müsabakaları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının play-off turunda rövanş maçlarının ardından lig aşamasına kalmayı başaran takımlar da belli oldu.

Beşiktaş, Ludogorets, Rigas Skola, Elfsborg, Anderlecht, Ajax, FC Steaua, Vikroia Plzen, Maccabi Tel Aviv, PAOK, Braga ve Ferencvaros, 2 maç sonunda tur atlayan ekipler oldu. Elenen takımlar ise yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Karşılaşmaların sonuçları şu şekilde:

Petrocub-Ludogorets: 1-2

APOEL-Rigas Skola: 2-1 (Penaltılarda 2-4)

Elfsborg-Molde: 0-1 (Penaltılarda 4-2)

Beşiktaş- Lugano: (5-1)

Anderlecht-Dinamo Minsk: 1-0

Ajax-Jagiellonia Bialystok: 3-0

FC Steaua- LASK Linz: 1-0

Hearts-Viktoria Plzen: 0-1

Backa Topola-Maccabi Tel Aviv: 1-5

Rapid Vienna- Sporting Braga: 2-2

Shamrock Rovers-PAOK: 0-2

Borac Banja Luka-Ferencvaros: 1-1 (Penaltılarda 2-3)