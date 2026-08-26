UEFA Avrupa Ligi Rövanşları Yarını Bekliyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında mücadele edecek son 12 takımın belli olacağı play-off turu rövanş müsabakaları yarın oynanacak. Beşiktaş, ilk maçta elde ettiği 3-0'lık sonucun rövanşında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'e konuk olacak. Trabzonspor ise deplasmanda Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, geçtiğimiz hafta oynanan maçı 1-0 kaybetti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçlarının programı şöyle:

19.00 Ararat-Armenia - Universitatea Craiova

19.00 Iberia 1999 - Jagiellonia Bialystok

20.00 Kauno Zalgiris - Beşiktaş

20.00 Lilleström - Egnatia

20.00 Omonia Nicosia - St. Truidense

20.00 Salzburg - Mjallby

20.00 Viktoria Plzen - Kızılyıldız

21.00 Aarhus - Benfica

21.00 CSKA Sofia - OFI

21.00 Thun - Lech Poznan

21.30 Anderlecht - Kairat

21.30 Ferencvaros - Trabzonspor