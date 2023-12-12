UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi\'nde Türk hakemler düdük çalacak

UEFA Avrupa Ligi F Grubu 6. haftasında Rennes-Villareal maçında Atilla Karaoğlan, UEFA Konferans Ligi A Grubu 6. maçında da Slovan Bratislava-Olimpija Ljubljana müsabakasında ise Arda Kardeşler düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi F Grubu 6. ve son maçında Fransa temsilcisi Rennes ile İspanyol ekibi Villareal mücadelesinde hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Roazhon Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak olan mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. ve son maçında Sloven ekipleri Slovan Bratislava-Olimpija Ljubljana müsabakasında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Tehelne Pole Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak. Perşembe günü TSİ 23.00'da başlayacak karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak. - İSTANBUL