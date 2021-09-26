Şampiyonlar Ligi'nde Milan-Atletico Madrid maçını Cüneyt Çakır yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Milan ile Atletico Madrid arasında oynanacak karşılaşmada görev alacak.

Son Dakika

Kahvehanede çıkan yangında, okey onayan müşteriler yerinden bile kalkmadı

Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı

DSÖ, Delta varyantı ile Mu varyantını karşılaştırdı! Ülkemizde yüzde 90'ı geçen Delta ile ilgili korkutan sözler

Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük

Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış

Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine tepki gösterdi: Hayatınız yalan

Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor