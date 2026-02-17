UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev - Son Dakika
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA\'dan Halil Umut Meler\'e görev
17.02.2026 18:44
UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'e UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile Genk arasında oynanacak olan müsabakada görev verdi.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA'dan yeni bir uluslararası görev aldı.

DINAMO ZAGREB-GENK MAÇINDA DÜDÜK ÇALACAK

Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Şubat Perşembe günü Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ile Belçika'nın Genk takımları arasında oynanacak son 16 play-off turu ilk maçında düdük çalacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Ibrahim Çaglar Uyarcan üstlenecek. Müsabakanın 4. hakemi ise Cihan Aydın olacak.

MAÇ NE ZAMAN?

Dinamo Zagreb-Genk arasında Hırvatistan'ın Zagreb şehrindeki Maksimir Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.45'te başlayacak.

