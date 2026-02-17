UEFA\'dan Halil Umut Meler\'e görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA'dan yeni bir uluslararası görev aldı.
Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Şubat Perşembe günü Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ile Belçika'nın Genk takımları arasında oynanacak son 16 play-off turu ilk maçında düdük çalacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Ibrahim Çaglar Uyarcan üstlenecek. Müsabakanın 4. hakemi ise Cihan Aydın olacak.
Dinamo Zagreb-Genk arasında Hırvatistan'ın Zagreb şehrindeki Maksimir Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.45'te başlayacak.
