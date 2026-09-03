UEFA, deplasman taraftarlarına toplu yasakların istisnai olacağını bildirdi - Son Dakika
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UEFA, deplasman taraftarlarına toplu yasakların istisnai olacağını bildirdi

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UEFA, Avrupa futbol paydaşlarıyla Madrid'de düzenlenen Güvenlik ve Emniyet Konferansı'nda deplasman taraftarlarına yönelik toplu yasakların istisnai durumlarla sınırlandırılması kararı aldı. Bireysel sorumluluğa öncelik verilecek; taraftarlar, yasalara saygı gösterdikleri sürece takımlarını iç saha ve deplasman maçlarında takip edebilecek.

Avrupa futbolunda deplasman taraftarlarına yönelik toplu yasakları sınırlama hususunda fikir birliğine varıldığı duyuruldu.

UEFA, Avrupa Futbol Kulüpleri, Avrupa Futbol Taraftarları Birliği ve Avrupa Ligleri, deplasman taraftarlarının Avrupa futboluna katkısını ve toplu yasaklarla ilgili zorlukları görüşmek üzere 1-2 Eylül tarihlerinde Madrid'de düzenlenen UEFA Güvenlik ve Emniyet Konferansı'nda bir araya geldi.

UEFA'nın açıklamasına göre, UEFA Güvenlik ve Emniyet Konferansı'nda deplasman taraftarlarına yönelik bireysel sorumluluğa öncelik verilmesiyle toplu yasakların istisnai durumlarla sınırlandırılması kararı alındı.

Konferansın, ikinci kez üst üste, özellikle deplasman taraftarlarının katılımını kolaylaştırmaya ve Avrupa Konseyi'nin Saint-Denis Sözleşmesi'nde ortaya koyduğu futbol maçlarında güvenlik, emniyet ve hizmete yönelik bütünleşik yaklaşımını daha da geliştirmeye odaklanarak taraftar etkileşimine yoğunlaştığı bildirildi.

UEFA'nın Madrid'de ev sahipliği yaptığı konferansa 500'den fazla UEFA ulusal federasyonu, kulüp, taraftar, yerel lig, polis, hükümet, spor ve uluslararası kuruluş temsilcisi katıldı.

Taraftarların geçerli yasa ve yönetmeliklere saygı göstermek koşuluyla futbol maçlarına gitme ve takımlarını hem iç saha hem de deplasman maçlarında takip etme hakkına sahip olduğu belirtildi.

Bu bağlamda, Avrupa futbol paydaşları, Avrupa Konseyi Saint-Denis Komitesi tarafından Ekim 2025'te kabul edilen, deplasman futbol taraftarlarına karşı toplu yasaklamaların nasıl uygulanacağına ilişkin tavsiye kararını desteklediğini duyurdu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Madrid, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA, deplasman taraftarlarına toplu yasakların istisnai olacağını bildirdi - Son Dakika

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