UEFA, EURO 2024'ün En İyi 11'ini Açıkladı - Son Dakika
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UEFA, EURO 2024'ün En İyi 11'ini Açıkladı

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) en iyi 11'ini açıkladı. Listede şampiyon İspanya'dan 6 futbolcu yer aldı. Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada İspanya'dan 6, Fransa'dan 2, İngiltere, İsviçre ve Almanya'dan da 1'er oyuncu seçildi.

16.07.2024 19:52
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UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) en iyi 11'ini açıkladı. Listede şampiyon İspanya'dan 6 futbolcu yer aldı.

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) turnuvanın takımı belli oldu. UEFA, EURO 2024'teki teknik gözlemcilerin oylarıyla belirlenen EURO 2024'ün en iyi 11'ini açıkladı. Listede organizasyonu şampiyonlukla noktalayan İspanya'dan 6, yarı finalde şampiyonaya veda eden Fransa'dan 2, finalist İngiltere'den, turnuvanın sürpriz takımı İsviçre'den ve ev sahibi Almanya'dan da 1'er oyuncu yer aldı.

UEFA'nın EURO 2024'teki teknik gözlemci listesinde Fabio Capello, Ioan Lupescu, Michael O'Neill, David Moyes, Aljosa Asanovic, Rafael Benitez, Avram Grant, Packie Bonner, Frank de Boer, Ole Gunnar Solskjaer, Aitor Karanka ve Jean-Francois Domergue görev aldı.

EURO 2024'ün en iyi 11'i şu şekilde:

Kaleci

Mike Maignan (Fransa)

Defans

Kyle Walker (İngiltere)

William Saliba (Fransa)

Manuel Akanji (İsviçre)

Marc Cucurella (İspanya)

Orta saha

Rodri (İspanya)

Dani Olmo (İspanya)

Fabian Ruiz (İspanya)

Forvet

Lamine Yamal (İspanya)

Jamal Musiala (Almanya)

Nico Williams (İspanya) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor UEFA, EURO 2024'ün En İyi 11'ini Açıkladı - Son Dakika

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