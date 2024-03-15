UEFA, Fenerbahçe'ye taraftarların havai fişek yakması, sahaya yabancı madde atması ve zarar verme eylemleriyle ilgili olarak ertelenmiş disiplin... - Son Dakika
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Spor

UEFA, Fenerbahçe'ye taraftarların havai fişek yakması, sahaya yabancı madde atması ve zarar verme eylemleriyle ilgili olarak ertelenmiş disiplin...

UEFA, Fenerbahçe'ye taraftarların havai fişek yakması, sahaya yabancı madde atması ve zarar verme eylemleriyle ilgili olarak ertelenmiş disiplin cezasının uygulanması neticesinde 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi.

15.03.2024 16:44
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UEFA, Fenerbahçe'ye taraftarların havai fişek yakması, sahaya yabancı madde atması ve zarar verme eylemleriyle ilgili olarak ertelenmiş disiplin cezasının uygulanması neticesinde 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA, Fenerbahçe'ye taraftarların havai fişek yakması, sahaya yabancı madde atması ve zarar verme eylemleriyle ilgili olarak ertelenmiş disiplin... - Son Dakika

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