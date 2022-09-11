UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers-Napoli maçı 14 Eylül'e ertelendi - Son Dakika
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers-Napoli maçı 14 Eylül'e ertelendi

11.09.2022 16:24
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers-Napoli maçı 14 Eylül'e ertelendi

UEFA, İskoçya'nın Rangers ile İtalya'nın Napoli takımları arasında 13 Eylül Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçının 14 Eylül Çarşamba gününe ertelendiğini duyurdu.

UEFA, İskoçya'nın Rangers ile İtalya'nın Napoli takımları arasında 13 Eylül Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçının 14 Eylül Çarşamba gününe ertelendiğini duyurdu.

UEFA'dan yapılan erteleme nedeniyle ilgili açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ilan edilen ulusal yastan ötürü polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarının yaşandığı ifade edildi.

Maçta deplasman taraftarlarına izin verilmeyeceği ve sporda adalet gereği olarak, Napoli'deki rövanş maçında da Rangers taraftarlarına izin verilmeyeceği belirtildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers-Napoli maçı 14 Eylül'e ertelendi - Son Dakika

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