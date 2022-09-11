Maçta deplasman taraftarlarına izin verilmeyeceği ve sporda adalet gereği olarak, Napoli'deki rövanş maçında da Rangers taraftarlarına izin verilmeyeceği belirtildi.

UEFA'dan yapılan erteleme nedeniyle ilgili açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ilan edilen ulusal yastan ötürü polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarının yaşandığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers-Napoli maçı 14 Eylül'e ertelendi - Son Dakika

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