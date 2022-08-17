ALG Spor, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamak istiyor

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden ALG Spor, 1. turda Norveç'in Brann takımıyla yarın karşı karşıya gelecek.

Sırbistan'ın Subotica kentinde bulunan Gaziantep temsilcisi, gündüz saatlerinde rakip analiz toplantıları akşam saatlerinde ise taktik idmanı gerçekleştiriyor.

ALG Spor Başkanı Ali Gözcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın moral ve motivasyonun üst düzeyde olduğunu söyledi.

Brann'ı elemeleri halinde 1. tur finalinde Sırbistan temsilcisi Spartak Subotica ile karşılaşacaklarını hatırlatan Gözcü, şampiyonada tecrübeli olduklarını dile getirdi.

"Herkes rahat olsun iyi bir sonuçla döneceğiz"

Türkiye'de 25 günlük kamp süreci geçirdiklerini hatırlatan Gözcü, şöyle konuştu:

"Rakip, fizik olarak kendine çok güveniyor ama bizim takımda kolektif futbol oynuyor. Biz bu turları geçeceğiz, ben buna yürekten inanıyorum. Çünkü takım ve Türkiye buna inandı. Türkiye bizden tur bekliyor. Bunun farkındayız. Takımımızın kombinasyon yapısı, beni çok umutlandırıyor. Brann takımı fizik olarak iyi ama çok ağırlar. Bizim hızlı ve kompakt futbolumuz var. Onları geçeceğimize inanıyorum. Takım çok inançlı. Bu duruş, benim umutlarımı yüksek tutuyor. Teknik ekibimiz çok iyi hazırlıyor takımı. Herkes rahat olsun iyi bir sonuçla döneceğiz."

Hasan Vural: "Var gücümüzle savaşacağız"

Teknik direktör Hasan Vural ise takımı her açıdan maça hazırlamak için ekibiyle beraber var gücüyle çalıştıklarını ifade etti.

Omuzlarında büyük sorumluluk hissettiğini belirten Vural, şunları kaydetti:

"Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Takımın birbirine ve sisteme inancı tam. Bazı eksikliklerimiz vardı, onları da tamamladık. İnşallah burada ülkemizi ve kentimizi iyi şekilde temsil ederiz. Şans da yanımızda olursa iyi sonuçla döneceğiz. Her zaman taraftarın, 80 milyonun duasını bekliyoruz. Onların yüzünü kara çıkarmamak için var gücümüzle savaşacağız."

Statü

Kupada 1. turun yarı final ve finalleri, tek maç üzerinden oynanacak.

Yarı final karşılaşmaları yarın, final müsabakaları ise 21 Ağustos'ta yapılacak.

Birinci tur gruplarını geçen 15 takım, 2. tura katılmaya hak kazanacak. Doğrudan katılacak 9 ekibin de dahil olmasıyla 2. turda 24 takım mücadele verecek. İkinci turda rakiplerini eleyen 12 ve direkt katılım hakkına sahip 4 takım, Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek.