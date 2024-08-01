UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu Rövanş Maçları Tamamlandı - Son Dakika
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UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu Rövanş Maçları Tamamlandı

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçlarından 6'sı daha tamamlandı. Auda, Hacken, Fehervar, Spartak Trnava, Ilves ve tur atladı. İkinci eleme turu maçları yarın oynanacak rövanşlarla tamamlanacak. Bugün oynanan rövanş maçlarının sonuçları şu şekildedir: Auda-Cliftonville: 2-0 (2-1), Hacken-F91 Diddeleng: 0-0 (2-1), Fehervar-Sumqayıt: 6-1 (6-2), Austria Wien-Ilves: 4-3 (1-2) (4-5 Penaltılarla), Spartak Trnava-Sarajevo: 3-0 (0-0), Mornar Bar-Radnicki 1923: 2-1 (0-1) (4-3 Penaltılarla).

01.08.2024 00:51
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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçlarından 6'sı daha tamamlandı.

Oynanan rövanş maçların sonunda Auda (Letonya), Hacken (İsveç), Fehervar (Macaristan), Spartak Trnava (Slovakya), Ilves (Finlandiya) ve tur atladı. İkinci eleme turu maçları yarın oynanacak rövanşlarla tamamlanacak.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda bugün oynanan rövanş maçları şöyle:

Auda-Cliftonville: 2-0 (2-1)

Hacken-F91 Diddeleng: 0-0 (2-1)

Fehervar-Sumqayıt: 6-1 (6-2)

Austria Wien-Ilves: 4-3 - (1-2) (4-5 Penaltılarla)

Spartak Trnava-Sarajevo: 3-0 (0-0)

Mornar Bar-Radnicki 1923: 2-1 (0-1) (4-3 Penaltılarla)

Not: İlk maçların sonuçları ve penaltı atışları parantez içinde yazılmıştır.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu Rövanş Maçları Tamamlandı - Son Dakika

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