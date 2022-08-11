UEFA Konferans Ligi: Konyaspor: 1 Vaduz: 2 (İlk yarı)

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Konyaspor, Lihtenştayn ekibi Vaduz ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Vaduz'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Hadziahmetovic'in sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Calvo'nun kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
17. dakikada Konyaspor'un sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte Calvo'nun volesini savunma kale çizgisinden çıkardı. Pozisyonun devamında Rahmanovic'in kale önünde dokunduğu topa Fosso eliyle müdahale etti ve hakem penaltı kararı verdi.
18. dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Guilherme, penaltı atışını gole çevirmeyi başardı. 1-0
28. dakikada Gajic'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Gasser'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
31. dakikada Uğurcan ceza sahası önünde Calvo'nun pasını iyi kontrol edemedi ve topu Sutter'e kaptırdı. Fırsatı iyi değerlendiren Sutter kaleci Sehic'ten kurtuldu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2
44. dakikada Muric'in sağ kanattan yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinde topu bekletmeden vuran Muhammet'in şutunu kaleci Büchel çıkardı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Guillermo Cuadra Fernandez xx, Inigo Prieto Lopez de Cerain xx, Jose Antonio Garrido Romero xx
Konyaspor: Sehic xx, Cebrail xx, Uğurcan x, Calvo xxx, Guilherme xx, Bruno Paz xx, Muric x, Hadziahmetovic x, Rahmanovic x, Bytyqi x, Muhammet x
Yedekler: Erhan, Mehmet, Yasir, Adil, Pavicic, Soner, Cikalleshi, Ahmet, Adem, Michalak, Amilton
Teknik Direktör: İlhan Palut
Vaduz: Büchel xx, Gasser xx, Gabriel xx, Iodice xx, Ulrich xx, Fosso x, Gajic xx, Fehr xx, Tunahan x, Sasere x, Sutter xx
Yedekler: Oehri, Chande, Goelzer, Hasler, Omerovic, Hadzi, Ris, Djokic, Traber, Rastoder, Dobras
Teknik Direktör: Alessandro Mangiarratti
Goller: Guilherme (dk. 18 pen.) (Konyaspor), Gasser (dk. 28), Sutter (dk. 31) (Vaduz)
Sarı kartlar: Fosso (Vaduz), Cebrail, İlhan Palut (Teknik Direktör) (Konyaspor) - KONYA
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