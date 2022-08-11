UEFA Konferans Ligi: Konyaspor: 1 Vaduz: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
Üye Girişi

UEFA Konferans Ligi: Konyaspor: 1 Vaduz: 2 (İlk yarı)

11.08.2022 21:16
UEFA Konferans Ligi: Konyaspor: 1 Vaduz: 2 (İlk yarı)

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Konyaspor, Lihtenştayn ekibi Vaduz ile karşılaşıyor.

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Konyaspor, Lihtenştayn ekibi Vaduz ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Vaduz'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Hadziahmetovic'in sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Calvo'nun kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

17. dakikada Konyaspor'un sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte Calvo'nun volesini savunma kale çizgisinden çıkardı. Pozisyonun devamında Rahmanovic'in kale önünde dokunduğu topa Fosso eliyle müdahale etti ve hakem penaltı kararı verdi.

18. dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Guilherme, penaltı atışını gole çevirmeyi başardı. 1-0

28. dakikada Gajic'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Gasser'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

31. dakikada Uğurcan ceza sahası önünde Calvo'nun pasını iyi kontrol edemedi ve topu Sutter'e kaptırdı. Fırsatı iyi değerlendiren Sutter kaleci Sehic'ten kurtuldu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

44. dakikada Muric'in sağ kanattan yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinde topu bekletmeden vuran Muhammet'in şutunu kaleci Büchel çıkardı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Guillermo Cuadra Fernandez xx, Inigo Prieto Lopez de Cerain xx, Jose Antonio Garrido Romero xx

Konyaspor: Sehic xx, Cebrail xx, Uğurcan x, Calvo xxx, Guilherme xx, Bruno Paz xx, Muric x, Hadziahmetovic x, Rahmanovic x, Bytyqi x, Muhammet x

Yedekler: Erhan, Mehmet, Yasir, Adil, Pavicic, Soner, Cikalleshi, Ahmet, Adem, Michalak, Amilton

Teknik Direktör: İlhan Palut

Vaduz: Büchel xx, Gasser xx, Gabriel xx, Iodice xx, Ulrich xx, Fosso x, Gajic xx, Fehr xx, Tunahan x, Sasere x, Sutter xx

Yedekler: Oehri, Chande, Goelzer, Hasler, Omerovic, Hadzi, Ris, Djokic, Traber, Rastoder, Dobras

Teknik Direktör: Alessandro Mangiarratti

Goller: Guilherme (dk. 18 pen.) (Konyaspor), Gasser (dk. 28), Sutter (dk. 31) (Vaduz)

Sarı kartlar: Fosso (Vaduz), Cebrail, İlhan Palut (Teknik Direktör) (Konyaspor) - KONYA

YORUMLAR
500
UEFA Konferans Ligi: Konyaspor: 0 Vaduz: 0 (Maç devam ediyor) UEFA Konferans Ligi: Konyaspor: 0 Vaduz: 0 (Maç devam ediyor) Arabam.com Konyaspor-Vaduz Arabam.com Konyaspor-Vaduz
Kaynak: İHA

Konyaspor, Cebrail, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Konferans Ligi: Konyaspor: 1 Vaduz: 2 (İlk yarı) - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:34 Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı iddia! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski yıldızına imza attırıyor
20:16 Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıs çırılçıplak spor yaparken görüntülendi
20:06 Erkek çocuklara taciz iddiası silahlı kavgaya dönüştü! Yaralılar var
19:34 Almanya'da eğlence parkı faciası! Onlarca yaralı var
19:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad'la görüşecek mi? Bakan Mevlüt Çavuşoğlu cevapladı
19:14 İslami Dayanışma Oyunları'nda Katarlı sporcudan skandal hareket! Türk voleybolculara 'kafa kesme' işareti yaptı
19:58 6'lı masa ortakları Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu bir araya geldi
18:54 Aydın ve İzmir'i korkutan deprem! Kuşadası Körfezi 3.9'la sarsıldı
18:46 Temsilcimiz Arda Güler ve Lemos ile maça başlıyor! Slovacko-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler açıklandı
19:56 ABD'deki gelişmeler sonrası Bitcoin son dönemin en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 21:17:17. #1.11#
SON DAKİKA: UEFA Konferans Ligi: Konyaspor: 1 Vaduz: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement