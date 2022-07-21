UEFA Konferans Ligi: BATE Borisov: 0 Konyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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UEFA Konferans Ligi: BATE Borisov: 0 Konyaspor: 1 (İlk yarı)

21.07.2022 22:58
UEFA Konferans Ligi: BATE Borisov: 0 Konyaspor: 1 (İlk yarı)

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçonda Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov ile karşı karşıya geliyor.

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçonda Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Bytyqi'nin pasıyla ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Çekiçi'nin set şutu üstten auta gitti.

17. dakikada sağ kanattan savunma arkasına sarkan Michalak penaltı noktasına doğru pas çıkardı. Bu topa gelişine vuran Cikalleshi'nin şutunda top üstten dışarı çıktı.

33. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan yaptığı ortaya kale önünde iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunu kaleci Kudravets son anda kornere çelmeyi başardı.

39. dakikada Hadziahmetovic'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bytyqi'nin yerden yakın direğe gönderdiği top filelerle buluştu. 0-1

40. dakikada Konyaspor'da sarı kartı bulunan Uğurcan rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı kart ve sonrasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

45+2. dakikada BATE Borisov'un kullandığı serbest vuruşta top savunmadan sekti. Ceza sahası önünde Bocherov'un bekletmenden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Gustavo Fernandes Correia xx, Pedro Ribeiro xx, Paulo Bras xx

BATE Borisov: Kudravets xx, Nechaev xx, Filipovic xx, Bordachev xx, Bessmertny xx, Dragun xx, Bocherov xx, Malkevich xx, Vasilevich xx, Milic xx, Gromyko xx

Yedekler: Scherbitski, Dergachev, Bane, Dostanic, Sazontchik, Sotnikov, Oreshkevich, Zhulpa, Martynov, Frantsuzov, Sharkovskiy, Shumanskiy

Teknik Direktör: Aleksandr Mikhaylov

Konyaspor: Sehic xx, Ahmet xx, Uğurcan x, Calvo xx, Guilherme xx, Hadziahmetovic xx, Soner xx, Michalak xx, Çekiçi xx, Bytyqi xx, Cikalleshi xx

Yedekler: Erhan, Yasir, Adil, Rahmanovic, Muhammet, Pavicic, Muric, Kahraman, Mehmet, Adem, Cebrail, Amilton

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Bytyqi (dk. 39) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Uğurcan (dk. 40) (Konyaspor) - KONYA

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UEFA Konferans Ligi: BATE Borisov: 0 Konyaspor: 0 (Maç devam ediyor) UEFA Konferans Ligi: BATE Borisov: 0 Konyaspor: 0 (Maç devam ediyor) BATE Borisov-Konyaspor maçından notlar BATE Borisov-Konyaspor maçından notlar
Kaynak: İHA

Konyaspor, Belarus, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Konferans Ligi: BATE Borisov: 0 Konyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA Konferans Ligi: BATE Borisov: 0 Konyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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