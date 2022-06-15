UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu! İşte eşleşmeler ve detaylar

Akaryakıt fiyatları nereye gidiyor? Konuyla ilgili bir yorum da Erdoğan'dan geldi

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncüsü İttifak Holding Konyaspor ve 4'üncüsü Medipol Başakşehir'in rakipleri kura çekiminde belli oldu. Başakşehir, Maccabi Netanya ile eşleşti. Başakşehir, Maccabi Netanya karşısındaki ilk maçını 21 Temmuz tarihinde evinde, rövanş maçını ise 28 Temmuz tarihinde deplasmanda oynayacak. Konyaspor ise BATE Borisov ile eşleşti. Konyaspor, BATE Borisov karşısındaki ilk maçını 21 Temmuz tarihinde deplasmanda, rövanş maçını ise 28 Temmuz tarihinde evinde oynayacak.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ DİNAMO KİEV OLMUŞTU

Avrupa'da boy gösterecek temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu mücadelesinde Dinamo Kiev ile eşleşti.