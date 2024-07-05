UEFA, Melih Demiral'a 2 maç men cezası verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

UEFA, Melih Demiral'a 2 maç men cezası verdi

UEFA, Melih Demiral\'a 2 maç men cezası verdi

UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024 son 16 turunda Türkiye-Avusturya maçında 'Bozkurt' işareti yaptığı gerekçesiyle milli futbolcu Melih Demiral'a 2 maç men cezası verdi. Ayrıca, Merih Demiral hakkında açılan soruşturma sonucunda da 2 maç men cezası verildi. Merih Demiral, A Milli Takım'ın çeyrek final ve yarı final maçlarında forma giyemeyecek.

05.07.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024 son 16 turunda oynanan Türkiye- Avusturya maçında yaptığı 'Bozkurt' işareti nedeniyle milli futbolcu Melih Demiral'a 2 müsabakadan men cezası verdi.

UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024 son 16 turundaki Avusturya maçında yaptığı 'Bozkurt' işareti nedeniyle hakkında uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma açılan milli futbolcu Merih Demiral'in cezasını açıkladı. Kurul, 26 yaşındaki milli futbolcuya 2 maç men cezası verdi. UEFA'nın resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymaması, temel terbiye kurallarını ihlal etmesi, spor etkinliklerini sportif olmayan gösteriler için kullanması ve futbol sporunu itibarsızlaştırması nedeniyle, aksi takdirde oynama hakkı bulunan toplam iki (2) UEFA temsili takım müsabakası maçından men edilmesine karar verildi" denildi.

Merih Demiral, A Milli Takım'ın EURO 2024 çeyrek finalinde oynayacağı Hollanda maçında ve turun geçilmesi halinde yarı final eşleşmesinde forma giyemeyecek.

Öte yandan UEFA, İngiliz futbolcu Jude Bellingham'ın Slovakya maçındaki gol sevinci esnasında yaptığı hareket gerekçesiyle 30 bin Euro para ve ertelemeli olarak 1 maç ceza aldığını açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Merih Demiral, Milli Takım, Avusturya, Bozkurt, Türkiye, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA, Melih Demiral'a 2 maç men cezası verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
14:21 Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?
13:32 UEFA, Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi
12:21 Kırgızistan’da darbe girişimi İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı
15:10 Hesabını yorum yağmuruna tuttular Merih Demiral’ın eşi sessizliğini bozdu Hesabını yorum yağmuruna tuttular! Merih Demiral'ın eşi sessizliğini bozdu
14:01 Bellingham’a verdikleri ceza şaka gibi UEFA’nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare Bellingham'a verdikleri ceza şaka gibi! UEFA'nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare
13:56 Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı
13:04 İstanbul sular altında Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı İstanbul sular altında! Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
12:32 Kayseri’deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 28 kişi tutuklandı Kayseri'deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 28 kişi tutuklandı
12:19 Tasarruf tedbirlerine rağmen 24 milyon liralık tuvalet tadilatı Bakanlık ses getiren iddiayı doğruladı Tasarruf tedbirlerine rağmen 24 milyon liralık tuvalet tadilatı! Bakanlık ses getiren iddiayı doğruladı
12:15 Bu ne çekememezlik Hollandalılar milli futbolcumuzu ’’Hain’’ ilan etti Bu ne çekememezlik! Hollandalılar milli futbolcumuzu ''Hain'' ilan etti
12:02 Rasim Ozan’ın Nagehan Alçı’ya attığı mesajlar ifşa oldu: Seninle ROK’un karısı diye fantezi yapıyorlar Rasim Ozan'ın Nagehan Alçı'ya attığı mesajlar ifşa oldu: Seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 15:42:30. #1.12#
SON DAKİKA: UEFA, Melih Demiral'a 2 maç men cezası verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement