UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu İlk Maçları Sonuçlandı - Son Dakika
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu İlk Maçları Sonuçlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı. Fenerbahçe'nin olası rakibinin belirleneceği eşleşmede Slavia Prag, Union Saint-Gilloise'ı 3-1 yendi. Rövanş maçları 13 Ağustos Salı günü oynanacak.

07.08.2024 23:56
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 3. eleme turu ilk ayağı, oynanan 3 karşılaşmayla tamamlandı.

Fenerbahçe'nin, Fransa temsilcisi Lille'i geçmesi halinde play-off turundaki olası rakibinin belirleneceği eşleşmede Slavia Prag, Union Saint- Gilloise'ı 3-1 yendi.

Müsabakaların rövanşları, 13 Ağustos Salı günü oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Slavia Prag (Çekya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 3-1

Slovan Bratislava (Slovakya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0

Jagiellonia (Polonya) - Bodo/Glimt (Norveç): 0-1

Kaynak: AA

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