Bulgaristan'ın Razgrad şehrindeki Ludogorets Arena Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Alpaslan Dedeş yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mert Güzenge ise AVAR olarak görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev - Son Dakika

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