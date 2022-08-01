UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev - Son Dakika
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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

01.08.2022 12:30
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanacak Ludogorets-Dinamo Zagreb maçında FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanacak Ludogorets- Dinamo Zagreb maçında FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Bulgaristan'ın Ludogorets ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

Bulgaristan'ın Razgrad şehrindeki Ludogorets Arena Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Alpaslan Dedeş yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mert Güzenge ise AVAR olarak görev yapacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev - Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev - Son Dakika
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