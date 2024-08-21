UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları oynandı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçlarında bugün 3 karşılaşma oynandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk karşılaşmaları bugün oynanan 3 müsabakayla başladı.
Maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Dinamo Zagreb - Karabağ: 3-0
Lille - Slavia Prag: 2-0
Bodo/Glimt - Kızılyıldız: 2-1
Bu turda oynanacak diğer karşılaşmaların programı:
22.00 Young Boys - Galatasaray
22.00 Dinamo Kiev - Salzburg
22.00 Midtjylland - Slovan Bratislava
22.00 Malmö - Sparta Prag - İSTANBUL
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