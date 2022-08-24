Bordo-mavili takıma transferlerinin ardından Kopenhag ile oynanan ilk karşılaşmanın yanı sıra Spor Toto Süper Lig'deki Fraport TAV Antalyaspor maçında sonradan oyuna dahil olan Bartra ve Bardhi, yeni takımlarıyla ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Trabzonspor-Kopenhag maçından notlar - Son Dakika

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