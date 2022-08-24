Trabzonspor-Kopenhag maçından notlar - Son Dakika
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Trabzonspor-Kopenhag maçından notlar

24.08.2022 22:16
Trabzonspor-Kopenhag maçından notlar

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk eden Trabzonspor'da yeni transferler Marc Bartra ve Enis Bardhi ilk 11'de forma giydi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk eden Trabzonspor'da yeni transferler Marc Bartra ve Enis Bardhi ilk 11'de forma giydi.

Bordo-mavili takıma transferlerinin ardından Kopenhag ile oynanan ilk karşılaşmanın yanı sıra Spor Toto Süper Lig'deki Fraport TAV Antalyaspor maçında sonradan oyuna dahil olan Bartra ve Bardhi, yeni takımlarıyla ilk kez 11'de sahaya çıktı.

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-İlk 11'de 4 farklı oyuncu

Teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın Fraport TAV Antalyaspor'a 5-2 yenildiği maça göre ilk 11'de 4 farklı oyuncuyu tercih etti.

Avcı, Bakasetas-Bardhi değişikliği yaparken, Vitor Hugo'nun yerine Bartra'ya şans verdi. Trezeguet, Kopenhag maçına yedek başlarken Abdülkadir Ömür forma giydi.

Abdullah Avcı, Antalyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Doğucan Haspolat'ı da Kopenhag maçında yedek soyundurup Siopis'i sahaya sürdü.

-Trabzonspor'da 4 eksik

Trabzonspor, Kopenhag karşısına sakatlıkları bulunan 4 futbolcusundan yoksun çıktı.

Bordo-mavililerde Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan, Kopenhag maçının kadrosunda yer alamadı.

Hamsik, 61 numaralı Trabzonspor formasıyla saha kenarında oyuncuların ısınmasını izledi.

Fraport TAV Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Anastasios Bakasetas ise maça yedekler arasında başladı.

-Taraftarlardan büyük destek

Trabzonspor taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın biletlerini, satışa çıkar çıkmaz tüketen bordo-mavili taraftarlar tribünlerin tamamını doldurarak takımlarını coşkuyla destekledi.

Bordo-mavili taraftarlar, ayrıca maç öncesi de stat çevresinde meşaleler yakarak sevgi gösterileriyle takımlarını karşılayarak moral verdi.

Az sayıda Kopenhag taraftarı da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden karşılaşmayı izledi.

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Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor, Danimarka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor-Kopenhag maçından notlar - Son Dakika

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