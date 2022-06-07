14. dakikada kendi yarı alanında topu kazanan Halil Dervişoğlu'nun, rakip yarı alanda savunma arkasına gönderdiği topu kontrol eden Doğukan, kaleciyi de geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › UEFA Uluslar C Ligi: Litvanya: 0 Türkiye: 2 (İlk yarı) - Son Dakika

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