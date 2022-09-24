Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Uluslar Ligi

24.09.2022 23:54
Futbol: UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta maçları tamamlandı.

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun 5. hafta üçüncü gününde, 9 maç oynandı.

A Ligi 2. Grup'ta Portekiz, deplasmanda Çekya'yı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 33 ve 52. dakikalarda Diogo Dalot, 45. dakikada Bruno Fernandes ile 82. dakikada Diogo Jota attı.

Grubun diğer mücadelesinde İspanya, sahasında İsviçre'ye 2-1 mağlup oldu. İsviçre'nin gollerini 21. dakikada Manuel Akanji ve 58. dakikada Breel Embolo atarken, ev sahibi ekibin tek golü 55. dakikada Jordi Alba'dan geldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

2. Grup:

İspanya-İsviçre: 1-2

Çekya-Portekiz: 0-4

B Ligi

1. Grup:

Ermenistan- Ukrayna: 0-5

İskoçya- İrlanda Cumhuriyeti: 2-1

2. Grup:

İsrail-Arnavutluk: 2-1

4 .Grup:

Slovenya- Norveç: 2-1

Sırbistan- İsveç: 4-1

C Ligi

2. Grup:

Kuzey İrlanda- Kosova: 2-1

Kıbrıs Rum Kesimi- Yunanistan: 1-0

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FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası UEFA Uluslar Ligi'nin grup aşaması 6. hafta maçlarıyla tamamlanacak UEFA Uluslar Ligi'nin grup aşaması 6. hafta maçlarıyla tamamlanacak
Kaynak: AA

Uluslar Ligi, Portekiz, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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