UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 6. hafta maçlarına başlandı.
Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda sezonun gruplardaki son hafta ilk gününde 10 maç oynandı.
C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, konuk olduğu Faroe Adaları'na 2-1 yenildi.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
1. Grup:
Danimarka- Fransa: 2-0
Avusturya- Hırvatistan: 1-3
4. Grup:
Galler- Polonya: 0-1
Hollanda- Belçika: 1-0
C Ligi
1. Grup:
Lüksemburg- Litvanya: 1-0
Faroe Adaları-Türkiye: 2-1
3. Grup:
Azerbaycan- Kazakistan: 3-0
Slovakya- Belarus: 1-1
D Ligi
1. Grup:
Moldova-Lihtenştayn: 2-0
Andorra- Letonya: 1-1
Son Dakika › Spor › Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika