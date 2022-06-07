UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, oynanan 7 karşılaşma ile devam etti

Günün öne çıkan karşılaşmasında A Ligi 1'nci Grup'ta Fransa , deplasmanda Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı. 21.45'te başlaması gerekirken elektrik kesintisi nedeniyle 23.15'e ertelenen Avusturya - Danimarka mücadelesi ise 2-1 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, A, B, C ve D liglerinde oynanan 7 karşılaşma ile devam etti.

Kaynak: DHA

Hırvatistan, Avusturya, Fransa, Spor, Son Dakika

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