UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, oynanan 7 karşılaşma ile devam etti - Son Dakika
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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, oynanan 7 karşılaşma ile devam etti

07.06.2022 09:59
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, oynanan 7 karşılaşma ile devam etti

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, A, B, C ve D liglerinde oynanan 7 karşılaşma ile devam etti.

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, A, B, C ve D liglerinde oynanan 7 karşılaşma ile devam etti.

Günün öne çıkan karşılaşmasında A Ligi 1'nci Grup'ta Fransa, deplasmanda Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı. 21.45'te başlaması gerekirken elektrik kesintisi nedeniyle 23.15'e ertelenen Avusturya - Danimarka mücadelesi ise 2-1 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan 7 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

A LİGİ GRUP 1Avusturya - Danimarka: 1-2Hırvatistan - Fransa: 1-1B LİGİ GRUP 2 İzlanda - Arnavutluk: 1-1C LİGİ GRUP 3 Belarus - Azerbaycan: 0-0 Slovakya - Kazakistan: 0-1   D LİGİ GRUP 1 Letonya - Liechtenstein: 1-0

Andorra - Moldova: 0-0


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Kaynak: DHA

Hırvatistan, Avusturya, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, oynanan 7 karşılaşma ile devam etti - Son Dakika

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