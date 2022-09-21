Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Uluslar Ligi

21.09.2022 23:54
Futbol: UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde İskoçya, konuk ettiği Ukrayna'yı 3-0 yendi.

UEFA Uluslar Ligi'nde İskoçya, konuk ettiği Ukrayna'yı 3-0 yendi.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle ertelemeli olarak oynanan B Ligi 1. Grup 1. hafta mücadelesinde İskoçya, Glasgow kentindeki Hampden Park'ta Ukrayna'yı ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde ataklarını sıklaştıran İskoçya, 70. dakikada John McGinn, 80. ve 87. dakikalarda Lyndon Dykes'ın ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 mağlup etti.

Bu maçın ardından puanını 9'a çıkaran İskoçya, 7 puanlı Ukrayna'yı geçerek grupta liderliğe yükseldi.

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Kaynak: AA

Uluslar Ligi, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika

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