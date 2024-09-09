Türkiye - İzlanda: İlk yarı 1-1 berabere - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye - İzlanda: İlk yarı 1-1 berabere

Geniş Video İzle

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, sahasında İzlanda ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

09.09.2024 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 3 - İzlanda: 1 (Maç sonucu)

İZMİR - UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, konuk ettiği İzlanda'yı 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Eren Elmalı'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top ağlarla buluştu. 2-1

59. dakikada savunma arkasına sarkan İrfan Can Kahveci pasını Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem'in şutunda top ağlarla buluştu. VAR kararıyla İrfan Can'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

66. dakikada gelişen milli takımın atağında Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda kaleci Valdimarsson topu yakın köşeden çıkardı.

73. dakikada Arda Güler'in ceza sahası yayından topun dibine girerek Orkun Kökçü'ye verdiği pasta Orkun tek pasla topu Umut Nayir'e verdi. Umut Nayir'in sol ayağıyla vurduğu şut az farkla auta çıktı.

83. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Orkun Kökçü'nün sert vuruşunda top, İzlanda kalecisi Valdimarsson'da kaldı.

88. dakikada Arda Güler'in şık ara pasında topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top ağlarla buluştu. 3-1

Hakemler: Enea Jorgji, Denis Rexha, Ridiger Cokaj

Türkiye: Mert Günok, Merih Demiral, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakçı, Mert Müldür (Zeki Çelik dk. 73), Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu (Orkun Kökçü dk.45), İsmail Yüksek (Kaan Ayhan dk. 87), İrfan Can Kahveci (Kenan Yıldız dk. 73), Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir (Okay Yokuşlu dk.81)

Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Samet Akaydın, Emirhan Topçu, Salih Özcan, Can Uzun, Eren Sami Dinkçi

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

İzlanda: Rafn Valdimarsson, Hjörtur Hermannsson, Daniel Gretarsson, Victor Palsson (Valgeir Fridriksson dk.58), Johann Gudmundsson, Gylfi Sigurdsson (Orri Steinn Oskarsson dk. 58), Jon Thorsteinsson (Arnor Traustason dk.58), Kolbeinn Finnsson, Mikael Anderson (Willum Willumsson dk. 45), Andri Gudjohnsen,

Yedekler: Elias Olafsson, Patrik Gunnarsson, Alfons Sampsted, Julius Magnusson, Arnor Sigurdsson, Logi Tomasson, Isak Johannesson, Stefan Teitur Thordarson, Mikael Egill Ellertsson

Teknik Direktör: Age Hareide

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk.

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, İzlanda, Türkiye, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye - İzlanda: İlk yarı 1-1 berabere - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 01:02:53. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye - İzlanda: İlk yarı 1-1 berabere - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement