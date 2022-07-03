Uğur Çiftçi: Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Uğur Çiftçi: Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz

03.07.2022 16:10
Uğur Çiftçi: Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Uğur Çiftçi, "Bu sene de hem ülke puanına katkı sağlamak hem de Sivasspor'u Avrupa'da daha iyi temsil etmek istiyoruz.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Uğur Çiftçi, "Bu sene de hem ülke puanına katkı sağlamak hem de Sivasspor'u Avrupa'da daha iyi temsil etmek istiyoruz. Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz" dedi.

Kırmızı beyazlı ekibin başarılı futbolcusu Uğur Çiftçi, Bolu kampında açıklamalarda bulundu. Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesini 4 yıl daha uzattığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Uğur Çiftçi, "Doğduğum şehre hizmet etmek ayrı bir mutluluk. Sivasspor ile bütünleştim ve bu kulüp artık evim gibi. Burada iyi oynadıkça mutlu oluyorum. Ben bu şehrin evladıyım" dedi.

Geçen sezon lige iyi başlayamadıklarını ancak Türkiye Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza attıklarını söyleyen Çiftçi, "Avrupa'da ve ligde çok maç oynadık. Ligde istediğimiz sıralamada bulunamadık. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsak büyük bir başarıya imza atacağımızı biliyorduk ve kupayı kazandık. İyi bir sezon geçirdik diyebiliriz kupayı kazandığımız için. Sivasspor tarihinde ve kendi kariyerimde kupam yoktu. Türkiye Kupası'nı kazandığımız için çok mutluyuz. Önümüzde Süper Kupa maçı var. İyi hazırlanıyoruz bu maça. İnşallah Süper Kupa'yı da kazanarak 2 kupa ile devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

"AVRUPA'DA BAŞARILI OLMAK İSTİYORUZ"3 sezondur üst üste Avrupa gitmenin büyük bir başarı olduğunu kaydeden Çiftçi, "Baktığımız zaman Avrupa giden takımlar bir sezon sonra başarısız oluyor ama biz üst üste Avrupa giderek ülke puanına katkıda bulunduk. Çok iyi bir iş başardık. Bu sene de hem ülke puanına katkı sağlamak hem de Sivasspor'u Avrupa'da daha iyi temsil etmek istiyoruz. Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Sakatsız, kazasız, belasız bir sezon geçirmek, bütün maçlarda oynamak istiyorum. Oynadığımız maçlarda gol, asist ya da daha iyi savunma yaparak takımımıza katkı sağlamak istiyorum. Hedeflerimin arasında milli takıma gitmek de var. Sivasspor olarak da ligi daha yukarılarda bitirmek istiyoruz" dedi.

Taraftara da seslenen Çiftçi, her zaman taraftarın itici bir güç olduğunu belirterek, "Kupa maçında da bu böyle oldu. Stadyumu doldurmuşlardı. Hepsinin ayağına sağlık. Bize destek olurlarsa bizler de onların yüzünü kara çıkartmayacağımızın sözünü veriyorum. Kombinelerini alsınlar ve stadyumda bizi yalnız bırakmasınlar" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
TDP Genel Sekreteri Mutlu, partisinin Bursa teşkilatını ziyaret etti TDP Genel Sekreteri Mutlu, partisinin Bursa teşkilatını ziyaret etti İsrail, ilk kez Fas'taki bir askeri tatbikata gözlemci olarak katıldı İsrail, ilk kez Fas'taki bir askeri tatbikata gözlemci olarak katıldı
Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Uğur Çiftçi, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğur Çiftçi: Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:28 Ukrayna'nın paylaştığı görüntü gündem oldu! Kurgu mu gerçek mi kimse tam olarak anlayamadı
13:17 HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti
13:15 Osmaniye'de çetenin sinsi planı: Cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere zorla iç çamaşırı giydirip tehditle soyup soğana çevirdiler
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
12:31 Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti
12:25 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 16:18:01. #1.13#
SON DAKİKA: Uğur Çiftçi: Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement