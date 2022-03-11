Uğur Çiftçi'ye sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika
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Uğur Çiftçi'ye sürpriz doğum günü kutlaması

11.03.2022 15:42
Uğur Çiftçi'ye sürpriz doğum günü kutlaması

Sivasspor'da 30 yaşına giren tecrübeli oyuncu Uğur Çiftçi için doğum günü kutlaması yapıldı.

Sivasspor'da 30 yaşına giren tecrübeli oyuncu Uğur Çiftçi için doğum günü kutlaması yapıldı.

Sivasspor'un futbolcularından Uğur Çiftçi'nin doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı. Adana yolcuğu öncesi futbolcu Uğur Çiftçi için kulüp tesislerinde sürpriz bir organizasyon düzenlendi. Uğur, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti. - SİVAS

Uğur Çiftçi'ye sürpriz doğum günü kutlaması

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Uğur Çiftçi'ye sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika


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